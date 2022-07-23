В Курске обустроят проезд к "Новой Боевке"

Также из парка планируют вытеснить машины и отремонтировать мост через реку Тускарь Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

22 июля на выездом совещании представители администрации Курской области и города, а также депутаты горсобрания обсудили обустройство нового подъезда и организацию автомобильной парковки для посетителей зоны отдыха "Новая Боевка".

Как сообщают в областной администрации, к строительным работам приступят в этом году. Будет организовано новое парковочное пространство, которое расположится рядом со стадионом «Локомотив». С улицей ВЧК его свяжет новая дорога, траектория которой уточняется. Дома на улице ВЧК сносить не придется. Действующую автомобильную дорогу к зоне отдыха сделают пешеходной.

Помимо этого, из парка планируют постепенно вытеснить машины и провести ремонт моста через реку Тускарь - заменить лестничные марши. К работам приступят в следующем году.