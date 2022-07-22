Курянам предлагают создать дизайн корпоративной формы водителей общественного транспорта

С 1 июля водителям общественного транспорта запрещается носить открытую обувь, шорты и майки
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
С 1 июля в курском транспорте ввели новый стандарт работы водителей общественного транспорта. Один из главных пунктов - опрятный внешний вид: запрещается носить открытую обувь, шорты и майки. В связи с этим, в скором времени планируют ввести единообразную форму для сотрудников подвижного состава.
Принять участие в ее создании может любой желающий. В комитете транспорта и дорог Курской области объявили конкурс на разработку дизайна корпоративной формы для водителей пассажирского транспорта Курска.
Конкурсные работы будут оцениваться по нескольким критериям:
уникальность идеи и дизайна;
практичность и удобство использования;
соответствие фирменного стиля;
доступность и простота воспроизведения.
Работы принимаются с 22 июля по 10 августа 2022 года, отправить их можно на электронную почту e.a.smelik@ctu.rkursk.ru или по адресу: Курск, улица Станционная, 50Б.