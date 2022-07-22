Курянам предлагают создать дизайн корпоративной формы водителей общественного транспорта

С 1 июля водителям общественного транспорта запрещается носить открытую обувь, шорты и майки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 1 июля в курском транспорте ввели новый стандарт работы водителей общественного транспорта. Один из главных пунктов - опрятный внешний вид: запрещается носить открытую обувь, шорты и майки. В связи с этим, в скором времени планируют ввести единообразную форму для сотрудников подвижного состава.

Принять участие в ее создании может любой желающий. В комитете транспорта и дорог Курской области объявили конкурс на разработку дизайна корпоративной формы для водителей пассажирского транспорта Курска.

Конкурсные работы будут оцениваться по нескольким критериям:

уникальность идеи и дизайна;

практичность и удобство использования;

соответствие фирменного стиля;

доступность и простота воспроизведения.

Работы принимаются с 22 июля по 10 августа 2022 года, отправить их можно на электронную почту e.a.smelik@ctu.rkursk.ru или по адресу: Курск, улица Станционная, 50Б.