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Общество22 июля 2022 14:26

Курянам предлагают создать дизайн корпоративной формы водителей общественного транспорта

Работы принимаются до 1 августа
Кристина ГОРБАТЕНКО
С 1 июля водителям общественного транспорта запрещается носить открытую обувь, шорты и майки

С 1 июля водителям общественного транспорта запрещается носить открытую обувь, шорты и майки

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 1 июля в курском транспорте ввели новый стандарт работы водителей общественного транспорта. Один из главных пунктов - опрятный внешний вид: запрещается носить открытую обувь, шорты и майки. В связи с этим, в скором времени планируют ввести единообразную форму для сотрудников подвижного состава.

Принять участие в ее создании может любой желающий. В комитете транспорта и дорог Курской области объявили конкурс на разработку дизайна корпоративной формы для водителей пассажирского транспорта Курска.

Конкурсные работы будут оцениваться по нескольким критериям:

уникальность идеи и дизайна;

практичность и удобство использования;

соответствие фирменного стиля;

доступность и простота воспроизведения.

Работы принимаются с 22 июля по 10 августа 2022 года, отправить их можно на электронную почту e.a.smelik@ctu.rkursk.ru или по адресу: Курск, улица Станционная, 50Б.