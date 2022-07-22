62-летний курянин перевел мошенникам один миллион рублей

Телефонные мошенники заработали крупную сумму за 20 минут Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 62-летнему курянину позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что все его сбережения скоро похитят. Мужчине предложили сохранить деньги на «безопасном» счете или специальной ячейке банка России. После того, как угроза будет устранена, обещали вернуть их в полном объеме.

Так, курянин перевел почти миллиона рублей на карту, номер которой ему продиктовали. Преступная операция заняла у мошенников менее получаса.

Полиция в очередной раз предупреждает курян: лучший способ защититься от телефонных мошенников – завершить с ними телефонный разговор и положить трубку. Кем бы не представились люди, которые заводят разговор о финансах – разговаривать с ними нельзя.