В Курской области женщина пыталась зарезать знакомого

Между мужчиной и женщиной произошла ссора Фото: Архив "КП"

Железногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 54-летней женщины, подозреваемой в покушении на убийство.

Как сообщают в региональном СУ СК, днем 21 июля пьяная женщина вместе со своим знакомым была в квартире дома, расположенного на улице Голенькова Железногорска. Из-за личной неприязни между ними возникла ссора, в ходе которой женщина один раз ударила ножом мужчину в область грудной клетки сзади.

Мужчина был своевременно доставлен в больницу, где в настоящее время ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Женщина задержана, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.