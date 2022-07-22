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Общество22 июля 2022 12:32

В Курске на Союзной и Перекальского капитально отремонтировали наружное освещение

Заменили более 1 878 метров изношенных сетей
Кристина ГОРБАТЕНКО
Завершился капитальный ремонт наружного освещения сразу на двух улицах Курска

Завершился капитальный ремонт наружного освещения сразу на двух улицах Курска

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном комитете ЖКХ сообщили, что завершился капитальный ремонт по наружному освещению сразу на двух улицах Курска. Работы провели в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Так, по улице Союзной заменили более 1 878 метров изношенных сетей городского освещения, установили два дополнительных светильника и срезали ветки более 60 деревьев.

Обустроили наружным освещением и участок по улице Перекальского, проходящий вдоль проезжей части от пересечения с улицей Ямской до площади Перекальского.

Там установили 12 металлических опор наружного освещения и прокладку 345 метров сети освещения, подключили 12 единиц светильников, а также обрезали свыше 20 деревьев.