В Курске в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист

Велосипедист был доставлен в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 21 июля примерно в 16:10 в районе дома № 6 по улице Красная площадь. По данным регионального УГИБДД, автомобиль «Рено Логан», за рулем которого был водитель 1964 года рождения, столкнулся с велосипедом, под управлением несовершеннолетнего 2010 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил ранения и был доставлен в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 21 июля в Курской области было зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Железногорске на улице Рокоссовского примерно в 07:45. По предварительным данным, водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем «Джили Эмгранд», сбил женщину-пешехода 1987 года рождения.

В результате ДТП женщина получила ранения и была доставлена в больницу.