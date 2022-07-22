Под Курском нашли артснаряды и гранату

Боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что найдены Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 22 июля. ВВП обнаружили в поселке Солнечный Золотухинского района.

На место обнаружения была направлена группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, а также сотрудники полиции.

- Были обнаружены четыре артснаряда: 88 мм, 76 мм, 45 мм и 45 мм, а также Граната Ф-1. Боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - сообщают в региональном МЧС,

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».