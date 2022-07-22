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Деловой Курск22 июля 2022 10:55

В центре Курска идут дорожные работы

Ремонт продолжается на улице Димитрова
Ольга ДАНИЛОВА
В центре города ремонтируют проезжую часть

В центре города ремонтируют проезжую часть

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на улице Димитрова продолжаются дорожные работы. Ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- На участке протяженностью почти два с половиной километра планируется заменить бордюры и люки, установить новые дорожные знаки, нанести дорожную разметку. Также здесь восстановят тротуары, на спусках и пешеходных переходах выполнят занижение бордюров, - сообщили в мэрии Курска.

Дорожники работают в ночное время, когда движение транспорта минимально, чтобы не создавать неудобства автомобилистам.

Ранее КП сообщала, что вступило в силу решение суда о взыскании с ПАО «Квадра» свыше 80 тысяч рублей в пользу автовладельца, чья машина провалилась в дорожную яму, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Курянин обратился в Ленинский районный суд Курска с иском к комитету дорожного хозяйства Курска, ПАО «Квадра – Генерирующая компания» в лице филиала ПАО «Квадра» - Курская генерация».