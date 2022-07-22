В космос запустили наноспутники, изготовленные курянами

Спутники создали молодые ученые и студенты Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 июля в открытый космос за время одного выхода было запущено рекордное количество наноспутников — десять, из них восемь — изготовленные курянами и два — «Циолковский-Рязань». Аппараты разработаны студентами и молодыми учеными при непосредственной поддержке ракетно-космической корпорации «Энергия».

Эти спутники будут измерять магнитное поле Земли, исследовать магнитные аномалии, передавать радиолюбителям всего мира голосовые снимки SSTV и приветствия на восьми языках.

Запустили наноспутники космонавт Роскосмоса Герой России Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.