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Наука22 июля 2022 8:03

В космос запустили наноспутники, изготовленные курянами

Они будут измерять магнитное поле Земли
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Спутники создали молодые ученые и студенты Курска

Спутники создали молодые ученые и студенты Курска

Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 июля в открытый космос за время одного выхода было запущено рекордное количество наноспутников — десять, из них восемь — изготовленные курянами и два — «Циолковский-Рязань». Аппараты разработаны студентами и молодыми учеными при непосредственной поддержке ракетно-космической корпорации «Энергия».

Эти спутники будут измерять магнитное поле Земли, исследовать магнитные аномалии, передавать радиолюбителям всего мира голосовые снимки SSTV и приветствия на восьми языках.

Запустили наноспутники космонавт Роскосмоса Герой России Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.