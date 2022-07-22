В Курске благоустраивают сквер на улице Дейнеки

На КЗТЗ появится еще одна площадка для занятий спортом Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске началось благоустройство сквера на улице Дейнеки.

Об этом сообщили в комитете городского хозяйства. Общественное пространство за кинотеатром «Ассоль» вошло в список площадок, которые благоустраивают в рамках программы «Комфортная и городская среда». Их выбирали сами горожане весной прошлого года в ходе голосования.

Проект нового сквера предусматривает обустройство пешеходных дорожек, установку детской площадки, тренажеры с навесами, многофункциональное спортивное поле. Также здесь установят новое освещение и высадят зеленые насаждения.

На все это выделено 17,7 млн рублей из консолидированного бюджета. Площадь благоустраиваемого участка — полгектара.