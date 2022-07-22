В Курской области 91-летняя женщина умерла от ковид

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 22 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 120 069 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 43 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 140 человек, на ИВЛ – трое (двое – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2495 человек. В том числе за последние сутки - женщина 91 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.