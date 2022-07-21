Курская "Квадра" заплатит 80 тысяч рублей за падение машины в дорожную яму

Авто упало в огромную яму, вырытую "Квадрой" в районе площади Перекальского Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вступило в силу решение суда о взыскании с ПАО «Квадра» свыше 80 тысяч рублей в пользу автовладельца, чья машина провалилась в дорожную яму, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Курянин обратился в Ленинский районный суд Курска с иском к комитету дорожного хозяйства Курска, ПАО «Квадра – Генерирующая компания» в лице филиала ПАО «Квадра» - Курская генерация».

ЧП произошло 22 июня 2021 года. Мужчина ехал по центру города на «Опель Астра», в районе дома № 118 по улице Радищева Курска внезапно его авто провалилось в огромную яму, вырытую накануне для ремонта сетей посреди проезжей части. В результате ДТП автомобиль был поврежден, стоимость восстановительного ремонта превысила 58 тысяч рублей.

- Истец ссылался на несоблюдение ответчиками требований действующего законодательства относительно содержания объекта уличной сети, просил взыскать материальный ущерб, а также возместить понесенные убытки и расходы, - пояснили в ведомстве.

ГИБДД зафиксировала, что на проезжей части дороги в районе дома № 118 по улице Радищева была яма метровой ширины, длиной полтора метра и глубиной два метра. Это превышает допустимые параметры. При этом опасный участок не был огражден, не было также предупреждающих дорожных знаков.