Курян приглашают посмотреть фильм под открытым небом

Мероприятие организует Курский кинофонд Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Жители и гости Курска смогут насладиться просмотром фильма под открытым небом. 29 июля в 20:00 в парке «Боева дача» пройдет Фестиваль уличного кино. Мероприятие организует Курский кинофонд.

Все зрители смогут увидеть режиссерский дебют Александра Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров. Победителя фестиваля по традиции выберут зрители.

Перед показом короткометражек гости смогут насладиться выступлением певицы Анны Зевелевой и напитками от мобильной кофейни.

Добавим, IX Фестиваль уличного кино этим летом принимают у себя более чем 1000 городов России. Это самый масштабный в стране кинопикник.