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Общество21 июля 2022 13:01

Администрация Курской области будет принимать письма только от российских доменов

Нововведения начнут действовать с 1 августа
Кристина ГОРБАТЕНКО
В администрации Курской области ввели дополнительные меры безопасности

В администрации Курской области ввели дополнительные меры безопасности

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В администрации Курской области вводят новые меры безопасности. Так, с 1 августа на адрес администрации и ее подведомственных учреждений будут принимать электронные письма только с доменными именами «ru» и «su».

Письма, отправленные с иностранных доменов, будут заблокированы. Также отправителям рекомендуют проверять адрес электронной почты перед отправкой обращения.

Такие нововведения связаны с увеличением вредоносных программ и кибератак на информационную инфраструктуру исполнительных органов государственной власти региона, сообщают в обладминистрации.

Добавим, ранее аналогичные меры приняли в Федеральной налоговой службе.