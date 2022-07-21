Администрация Курской области будет принимать письма только от российских доменов

В администрации Курской области ввели дополнительные меры безопасности Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В администрации Курской области вводят новые меры безопасности. Так, с 1 августа на адрес администрации и ее подведомственных учреждений будут принимать электронные письма только с доменными именами «ru» и «su».

Письма, отправленные с иностранных доменов, будут заблокированы. Также отправителям рекомендуют проверять адрес электронной почты перед отправкой обращения.

Такие нововведения связаны с увеличением вредоносных программ и кибератак на информационную инфраструктуру исполнительных органов государственной власти региона, сообщают в обладминистрации.

Добавим, ранее аналогичные меры приняли в Федеральной налоговой службе.