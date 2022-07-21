Курскую область посетят блогеры со всей России

Тур пройдет с 19 по 24 августа Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В августе Курская область станет участником федерального проекта «Блог-туры. Путешествуем по России», который направлен на развитие внутреннего туризма.

Как сообщают в областной администрации, тур будет приурочен к 80-й годовщине Победы в Курской битве 1943 года. В регионе он пройдет с 19 по 24 августа.

Гости смогут побывать в интересных местах, познакомиться с богатой историей и самобытными традициями Курской земли. Блогеры посетят: мемориальный комплекс «Курская Дуга», музей «Усадьба А. А. Фета», забег «Курский характер», экскурсию по Северному фасу, Михайловский ГОК. Об увиденном они расскажут своим подписчикам в режиме реального времени.

В туре могут принять участие блогеры в возрасте от 18 лет, которые активно ведут свои социальные сети. Подать заявку на участие можно до 31 июля на сайте. Организаторы выберут десять блогеров с количеством подписчиков от десяти тысяч человек.