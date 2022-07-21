В Курской области автомобиль сбил 13-летнюю девочку

Девочка была доставлена в больницу Фото: Архив "КП"

Как сообщают в региональном УГИБДД, ДТП случилось 20 июля примерно в 22:00 в районе дома № 24 по улице Курская села Белица Беловского района. Водитель1989 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21154», сбил несовершеннолетнюю девочку-пешехода 2009 года рождения.

В результате ДТП девочка получила ранения и была доставлена в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 20 июля в Курской области было зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 09:40 на улице Дейнеки Курска. По предварительным данным, водитель1953 года рождения, управляя автомобилем «Ауди А-6», сбил женщину-пешехода 1943 года рождения.

В результате ДТП женщина получила ранения и была доставлена в больницу.