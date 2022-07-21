В Курске на Комарова случился пожар в квартире

Причина пожара устанавливается Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 21 июля в 11:52. Горела квартира в жилом доме на улице Комарова.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к боевому развертыванию и разведке обстановки на месте. Загорание было локализовано в 12:04, ликвидировать его удалось в 12:05. К ликвидации пожара привлекались 16 человек и семь единиц техники.

- В результате пожара огнем повреждены вещи б/у на площади 1 м2. Пожарно-спасательными подразделениями были эвакуированы два человека. Ущерб и причина пожара устанавливаются, - рассказывают в региональном МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».