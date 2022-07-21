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Происшествия21 июля 2022 10:27

В Курске суд оштрафовал мастера, по вине которого ребенок упал в люк

ЧП произошло на улице Первомайская
Ольга ДАНИЛОВА
Мальчик получил черепно-мозговую травму из-за падения в люк

Мальчик получил черепно-мозговую травму из-за падения в люк

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железнодорожном округе Курска мировой суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью четырехлетнему ребенку. Мальчик на улице упал в канализационный люк.

Суд выяснил, мастер Курского участка водоснабжения и водоотведения Брянского территориального участка, не отремонтировал канализационный люк, расположенный около дома № 1 по улице Первомайской Курска. В результате вечером 8 апреля 2022 года в этот люк провалился четырехлетний ребенок.

ЧП произошло во время игры. Мальчик получил тяжкий вред здоровью - закрытую черепно-мозговую травму.

Суд с учетом всех обстоятельств, в том числе возраста, возмещения морального вреда, исключительно положительных характеристик, имеющихся наград, оштрафовал мастера на 60 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.