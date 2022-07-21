Курянам поступают ложные звонки о минировании

В случае таких звонков курян просят сообщать на номер 112 Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 июля в организации и учреждения Курской области начали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров о минировании объектов, при этом звонящие представлялись сотрудниками МЧС России.

Главное управление МЧС России по Курской области сообщает: сотрудники ведомства такую деятельность не осуществляют.

Спасатели просят доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах: https://46.mchs.gov.ru/, https://vk.com/mchskursk46, https://ok.ru/profile/562504169978.

В случае поступления похожих звонков следует незамедлительно сообщать информацию по номеру экстренных оперативных служб – 112.