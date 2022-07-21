В курских вузах абитуриентов ждут 3865 бюджетных мест

Прием документов заканчивается 25 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 июля — последний день приема документов в вузы. Уже 27 июля учебные заведения опубликуют конкурсные списки. До 28 июля льготникам и олимпиадникам нужно будет предоставить в выбранный вуз согласие о зачислении и оригиналы аттестатов. Тем, кто идет по основному конкурсу, — в срок до 3 августа включительно.

Если документы были поданы через приемную комиссию вуза или личный кабинет на сайте университета, то оригинал аттестата об образовании нужно нести в учебное заведение лично. Если документы подавались через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на Госуслугах, то достаточно подать согласие на зачисление в электронном виде.

Напомним, в Курске 1879 выпускников 11-х классов. Для них и выпускников региона по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2022 учебном году выделено 3865 бюджетных мест, из которых КГУ - 1460 (в том числе 778 мест на программы укрупненной группы направлений подготовки «Образование и педагогические науки»), ЮЗГУ - 1089, КГМУ - 568 и СХА - 600.