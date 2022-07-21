Курских школьников приглашают на бесплатные спорттренировки

Набирают ребят от восьми до 17 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские "Русичи" запускают спортивный проект "Лето вместе с нами! " Тренеры ждут юных любителей баскетбола на бесплатные занятия. Набирают ребят от восьми до 17 лет, как уже имеющих навыки игры в баскетбол, так и новички.

В течение 21 дня спортсменов ждут:

Тренировки в баскетбольном и тренажерном залах

Викторины

Посещение тира

Настольный теннис

Тематические беседы

Эстафеты

Турниры

Экскурсии

Мастер-классы от серебряных призеров мужской баскетбольной Суперлиги-2.

Посещение тренировки профессиональных баскетболистов и общение с ними в неформальной обстановке.

Занятия стартуют уже 25 июля. Место проведения: поселок Аккумулятор, 21В, спортивно-тренировочный комплекс БК "Русичи". Присоединиться можно на любом этапе проекта. Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на участие можно по телефону: 8908-129-41-33.