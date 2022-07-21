У курского «Динамо» появился новый тренер

Тибо Пети (крайний справа) - один из творцов исторического успеха "Динамо". Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Главным тренером курского «Динамо» назначен Тибо Пети, в чемпионском сезоне помогавший Василию Карасеву. 42-летний бельгийский специалист имеет хороший послужной список, как с женскими, так и мужскими командами.

Пети работал с клубами Бельгии, Швейцарии и Франции. В сезоне-2013/14 вместе с «Касторс Брейн» выиграл чемпионат Бельгии и стал обладателем кубка страны. В сезоне-2021/22 сделал золотой дубль с курским «Динамо».

Помогать Пети будут хорошо знакомые Калью Корстин и Денис Кандалов. Кроме них в тренерский штаб вошел известный российский специалист Дмитрий Шумихин. 48-летний специалист ранее работал в новосибирском и московском «Динамо» и «Нике» из Сыктывкара.

Напомним, что в прошлом сезоне курянки добились исторического успеха - впервые в своей истории выиграли чемпионат страны, одолев в финальной серии уральский УГМК.