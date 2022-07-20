В Курске обнаружен новый краснокнижный вид птиц

В парке «Боева дача» обитают многие редкие и охраняемые виды птиц Фото: Архив "КП"

20 июля в парке «Боева дача» специалисты природных ресурсов Курской области обнаружили большую белую цаплю. В комитете сообщают, что в городской черте это произошло впервые. Несмотря на то, что с каждым годом численность цапель возрастает, этот вид птиц все же включен в Международную Красную книгу.

В парке «Боева дача» обитают многие редкие и охраняемые виды птиц: поганки (малая, серощекая и черношейная), горлица обыкновенная, средний дятел, ремез обыкновенный, соловьиный сверчок, малая мухоловка. К слову, ранее там встречались серые цапли.

Напомним, что «Парк «Боева дача» входит в городскую черту. Он примыкает к центральной части города и занимает довольно большую площадь - более 188 га.