16-летний курянин обокрал своего знакомого

Полиция устанавливает все обстоятельства преступлений Фото: Архив "КП"

Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в краже с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщают в региональном СУ СК, вечером 1 июня подросток пришел к дому своего знакомого в поселке Новоивановка Глушковского района. Парень заранее знал, где хранятся ключи от входной двери. Убедившись, что никого нет дома, он вошел внутрь и украл мобильный телефон. После чего подросток скрылся с места преступления.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства преступлений. Расследование продолжается.