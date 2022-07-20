В Курской области восстановили поврежденную в результате обстрела ЛЭП

Фото восстановленной ЛЭП опубликовал у себя в соцсетях Роман Старовойт Фото: материалы пресс-служб

Ранее КП сообщала о том, что в десятом часу утра 20 июля ВСУ обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий пограничные территории Рыльского района Курской области вблизи контрольно - пропускного пункта «Крупец».

Подробности артобстрела сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман:

- Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Повреждены линии электропередач, три населенных пункта остались без электричества.

Восстанавливать ЛЭП бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине.

И вот, около четырех часов дня губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в социальных сетях сообщил, что электроснабжение приграничных населенных пунктов Рыльского района, поврежденное после утренних обстрелов ВСУ, полностью восстановлено.