В Курске задержали жительницу Воронежа, которая состояла в группе телефонных мошенников

Мошенникам удалось похитить более миллиона рублей Фото: Архив "КП"

В УМВД России по Курской области рассказывают, 36-летняя жительница Воронежа искала работу в интернете и получила предложение стать курьером. В ее обязанности входило забирать деньги у людей, а потом передавать их работодателям, с которыми она поддерживала связь по телефону. Женщина сразу поняла, что дело связано с криминалом, но из-за приличного денежного вознаграждения она согласилась.

Оказалось, что мошенники обзванивали пенсионеров, сообщали, что их родственники спровоцировали ДТП с пострадавшими, убеждали, что возбуждено уголовное дело и нужно возместить ущерб. За деньгами приезжала курьер.

Так, три курских пенсионера лишились 200 и 450 тысяч рублей, а также миллион рублей. Самую большую сумму похищенных денег женщина лично отвезла в Москву и передала их подельникам. Более мелкие суммы переводила им через банковское приложение.

Женщина планировала выехать в Белоруссию. Однако, перед отъездом ее задержали полицейские. Сейчас она дает признательные показания, которые помогут установить личности и местонахождение остальных мошенников.