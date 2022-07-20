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Общество20 июля 2022 11:54

В Курске продолжается ремонт дороги на улице Димитрова

Обновят покрытие и нанесут разметку
Кристина ГОРБАТЕНКО
Длина участка - 2,45 км

Длина участка - 2,45 км

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня дорожники работают на автодороге, проходящей по улице Димитрова.

Работы проходят на участке в 2,45 км. Как сообщают в городской администрации, в настоящее время дорожники выполняют устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона типа SP-16. Всего необходимо уложить более 3000 тонн выравнивающего слоя. После чего специалисты приступят к укладке асфальтобетонного покрытия.

В ходе ремонта: обновят дорожное покрытие, заменят бортовые камни, люки, а также установят новые дорожные знаки, восстановят искусственные дорожные неровности и нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком.