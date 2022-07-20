В Курске в ДТП столкнулись четыре автомобиля

Полиция выясняет причины аварии Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Авария произошла 19 июля примерно в 06:50 на 521 км автодороги «М2 Крым». По данным регионального УГИБДД, столкнулись: автомобиль «Вольво» с полуприцепом, под управлением водителя 1971 года рождения, автомобиль «МАН» с полуприцепом «Кроне», за рулем которого был водитель 1972 года рождения, автомобиль «Рено Дастер», под управлением водителя 1989 года рождения и автомобиль «Фольксваген Джетта», под управлением водителя 1986 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля « МАН» получил травмы. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Всего 19 июля в Курской области было зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 19:30 вблизи дома № 37А на улице Ленинградской в Курчатове Курской области. По предварительным данным, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ2110», чтобы не сбить велосипедиста, не справился с управлением автомобиля и врезался в забор.

В результате ДТП водитель и женщина-пассажир 1995 года рождения получили травмы. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.