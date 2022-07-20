На автодозвон в Курске за незаконную рекламу поставили 139 абонентов

Автодозвон применяют в областном центре уже два года
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В областном центре продолжается работа по автоинформированию рекламодателей о незаконности расклейки объявлений. Об этом сообщили в комитете архитектуры и градостроительства.
Напомним, система заработала в июне 2020 года. На сегодняшний день к ней подключены 139 абонентов.
Телефонные звонки с просьбами об исключении из списка абонентов автоинформирования постоянно поступают в отдел наружной рекламы комитета.
— Отключение от автодозвона возможно только после того, как незаконная реклама будет демонтирована с объектов недвижимости, не предназначенных для расклейки рекламных объявлений, — напоминают в комитете архитектуры и градостроительства.
В настоящий момент от системы отключили только пять абонентов.