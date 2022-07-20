Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды20 июля 2022 9:02

В курском парке будет играть ансамбль и пройдет мастер-класс

Гостей научат делать тряпичные куклы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мероприятия пройдут в парке Железнодорожников

Мероприятия пройдут в парке Железнодорожников

Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 июля Курский областной Дом народного творчества приглашает курян провести воскресный вечер в парке Железнодорожников (г. Курск, Театральный проезд, 1).

Для гостей и жителей округа выступит вокальный ансамбль «Шестое чувство». Мастер декоративно-прикладного искусства Светлана Бугорская научит детей делать традиционную тряпичную куклу «Колокольчик». Сотрудники библиотеки имени Асеева проведут интересные активности на свежем воздухе. Начало в 17:00