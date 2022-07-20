В курском парке будет играть ансамбль и пройдет мастер-класс

Мероприятия пройдут в парке Железнодорожников Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 июля Курский областной Дом народного творчества приглашает курян провести воскресный вечер в парке Железнодорожников (г. Курск, Театральный проезд, 1).

Для гостей и жителей округа выступит вокальный ансамбль «Шестое чувство». Мастер декоративно-прикладного искусства Светлана Бугорская научит детей делать традиционную тряпичную куклу «Колокольчик». Сотрудники библиотеки имени Асеева проведут интересные активности на свежем воздухе. Начало в 17:00