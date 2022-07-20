Атака ВСУ в приграничье Курской области подавлена

Об утреннем обстреле сообщил глава Курской области Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Российские военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсети.

Пострадавших нет. Однако из-за повреждений на линии электропередач, без света остаются три населенных пункта.

- Ремонтные бригады выехали на место, электроснабжение постараемся восстановить в самые короткие сроки, - сказал глава региона.

Как уже сообщала КП, в десятом часу утра 20 июля ВСУ обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий пограничные территории Рыльского района Курской области вблизи контрольно - пропускного пункта "Крупец".

Подробности артобстрела сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман:

- Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Повреждены линии электропередач, три населенных пункта остались без электричества. Бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний.