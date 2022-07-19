Курянка подала в суд на школу из-за пробы Манту

Женщина подала в суд на школу, главврача райбольницы и медсестру Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Черемисиновский районный суд поступил иск матери первоклассника местной школы. Женщина требует признать незаконным проведение ее ребенку пробы Манту без согласия родителей.

Иск жительница поселка Черемисиново предъявила к МКОУ «Черемисиновская СОШ», ОБУЗ «Черемисновская ЦРБ», медицинской сестре школы.

19 апреля 2022 года в Черемисиновской школе ее сыну сделали проба Манту /Диаскинтест, на проведение которой она не давала своего согласия. Женщина вообще не знала, что будут делать Манту.

Директор школы говорит, что информация о проведении Диаскинтеста в школе была доведена классным руководителем в родительском чате в мессенджере. Но мать мальчика на тот момент в родительском чате не состояла, поэтому и не знала о проведении медицинского вмешательства.

- Женщина просит суд признать действия МКОУ «Черемисиновская СОШ», главного врача районной больницы и медицинской сестры по проведению пробы Манту/Диаскинтеста мальчику без получения добровольного информированного согласия родителя незаконными, а также установить, какому именно медицинскому вмешательству либо исследованию был подвергнут ее ребенок, - прокомментировали случай в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.