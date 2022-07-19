В центре Курска мужчина напал на пенсионерку

Грабителя поймали Фото: Архив "КП"

О происшествии в центре города рассказали в региональном УМВД. Женщина возвращалась из магазина, однако спокойно дойти до своего дома ей не удалось. У подъезда на нее напал неизвестный мужчина, вырвал из рук курянки сумку и убежал. Внутри были документы, телефон и около двух тысяч рублей. Вещи грабитель выбросил, а деньги забрал.

- С места преступления эксперты изъяли множество различных следов. Позже улики биологического происхождения нашли и на самой похищенной сумке. В результате удалось установить личность преступника, - сообщают полицейские.

Грабителем оказался житель Курского района, который десять раз был судим за кражи и грабежи. Возбуждено уголовное дело, мужчина дает признательные показания.