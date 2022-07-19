В Курске на ПЛК произошел пожар в многоэтажке

Справиться с огнем удалось за две минуты Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 19 июля в 14:44. Задымление было обнаружено в многоквартирном жилом доме на проспекте Ленинского Комсомола в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №12, СЧ №1 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 14:51, справиться с огнем удалось в 14:53. К ликвидации привлекались 16 человек и шесть единиц техники.

- В результате пожара на кухне одной из квартир многоквартирного жилого дома повреждена мебель и бытовая техника, закопчены стены и потолок. Ущерб и причина возгорания устанавливаются, - рассказывают в региональном МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».