В 2022 году в курских водоемах утонуло 22 человека

Усилена работа по профилактике происшествий на воде Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области вовсю идет купальный сезон. Однако, к сожалению, в этом году не удалось избежать трагедий на воде. Так, всего в 2022 году в водоемах утонуло 22 человека, в купальном сезоне – 16, что, по данным регионального МЧС, меньше прошлого года на 37%.

Среди погибших - двое детей и 17-летний юноша. Все трагедии произошли в необорудованных для купания местах, дети не умели плавать и были без присмотра взрослых. Кроме того, некоторые из погибших находились в воде, когда были пьяными.

Несмотря на это, в МЧС отмечают, что с начала года число погибших на водоемах Курской области снизилось на 18%. Усилена работа по профилактике происшествий на воде. В ней задействованы инспекторы, добровольцы, сотрудники полиции, оперативные группы муниципальных образований.

Так, в ходе патрулей сотрудниками инспекторами ГИМС с начала купального сезона было удалено 12 пьяных курян и 35 детей без сопровождения взрослых, срезано десять тарзанок.