В Курске на улице Ленина уложили более 550 метров новой тепломагистрали

Всего предстоит смонтировать более 1 500 метров трубопровода Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается ремонт тепломагистрали в центре города. Как сообщают в региональной администрации, работы идут круглосуточно. Специалисты демонтировали старую сеть и сейчас укладывают в подготовленные сетевые каналы новые лотки, а в них – износостойкие трубопроводы.

Монтажные бригады уже уложили более 550 метров нового трубопровода на участке между улицами Перекальского и Садовой. Всего предстоит смонтировать более 1 500 метров.

После завершения монтажа проведут работы по укреплению гидроизоляции новой теплотрассы.

Продолжаются в Курске и дорожные работы. Так, сегодня, 19 июля, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проходит ремонт дорог на семи улицах.

На Крюкова, Садовой и Менделеева ремонтируют тротуары. На Кирова и Золотой – меняют люки. На Садовой устанавливают бордюрный камень, а на Крюкова и Юности - постоянные знаки.