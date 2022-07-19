Курская область полностью готова к развитию ситуации с коронавирусом

За сутки ковид подтвердился у 35 курян Фото: Архив "КП"

Ситуация с коронавирусом в регионе продолжает оставаться неоднозначной. Ежедневно среди курян выявляют новые случаи заражения СOVID-19. Так, по данным оперштаба на 19 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 119 947 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 35 - за последние сутки.

- Я внимательно слежу за ситуацией с коронавирусом в регионах страны, и ежедневно мы с коллегами анализируем данные и у нас в регионе, - написал Роман Старовойт у себя в соцсетях. – Наши медики и система здравоохранения Курской области полностью готовы к развитию ситуации любой сложности. Однако залогом благополучия является приобретенный (в том числе и благодаря вакцинации) иммунитет.

Также глава региона заявил, что жители Курской области активно вакцинировались зимой-весной 2022 года. Сейчас специалисты рекомендуют пройти вакцинацию тем, у кого нет противопоказаний, и подошел полугодовой срок для ревакцинации.

- Для этого у нас созданы все условия, сейчас прививку можно сделать без спешки и очередей, - добавил губернатор.