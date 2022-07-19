В Курской области автомобиль насмерть сбил 29-летнего мужчину

Авария произошла в Курчатовском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Авария произошла 18 июля примерно в 02:00 на 27 километре автодороги «Иванино – Николаевка» Курчатовского района. Как сообщают в региональном УГИБДД, водитель 2003 года рождения под наркотиками, управляя автомобилем «ВАЗ 2110», сбил пешехода 1993 года рождения.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 18 июля в Курской области было зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 12:20 на улице Новомосковская в районе дома № 1а Курска. По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Вольво» с полуприцепом «Кроне», сбил пешехода 1965 года рождения, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.