В Курской области за десять дней изъяли более четырех кило наркотиков

Полицейские в ходе операции также уничтожили 61 участок с маком и коноплей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции «Мак – 2022». Он проходил с 21 по 30 июня.

По итогам работы полицейских за это время возбуждено 40 уголовных дел, из них 62,5% по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.

- Составлено 48 административных протоколов. Из незаконного оборота за десять дней операции изъяли более четырех килограммов наркотиков, что на 54% больше, чем за первый этап операции прошлого года. Из общего числа изъятых наркотиков - 99% составляют растительные, - сообщает УМВД региона.

В результате активного взаимодействия полицейских с местными властями, обнаружен и уничтожен 61 дикорастущий очаг наркосодержащих растений, добавили в ведомстве.