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Происшествия19 июля 2022 7:55

В Курской области судят экс-полицейских за избиение человека

Бывшие стражи порядка вину не признали
Ольга ДАНИЛОВА
Приговор еще может быть обжалован

Приговор еще может быть обжалован

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приговором Обоянского районного суда майору и капитану полиции назначено по полтора года колонии за избиение человека, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

ЧП произошло в июле 2020 года.

- На тот момент действующие сотрудники полиции вблизи ОМВД по Обоянскому району заметили пьяного 49-летнего местного жителя. Стражи порядка предложили подвезти его домой. По пути они остановили автомобиль между лесопосадкой и кукурузным полем. Когда все из машины вышли, один из полицейских применил к курянину боевой прием борьбы, загнув ему руку за спину, от чего тот упал, а второй полицейский стал бить пассажира ногами, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В суде подсудимые вину не признали, сказав что в машине мужчина стал буйно себя вести, из-за этого его высадили на остановке. По версии подсудимых, что произошло с мужчиной дальше, им не известно, так как они вернулись в отдел полиции.

Тем не менее суд дал им срок и лишил званий.

Приговор в законную силу не вступил.

- На период расследования этого дела сотрудники УМВД, попавшие под следствие, были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Сейчас они уволены, - прокомментировали в УМВД региона процесс.