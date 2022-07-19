В приемные семьи Москвы, Московской области, Калуги, Воронежа, Тулы и Ямало-Ненецкого автономного округа уже принято 36 детей Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 мая подписан указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для детей-сирот с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик. Действие документа распространяется на детей, которые остались без попечения родителей, и недееспособных людей.

В приемные семьи России будут устроены дети-сироты, размещенные в Курской области. С первых дней их пребывания в регионе областной комитет социального обеспечения, материнства и детства организовал взаимодействие с органами опеки и попечительства ДНР, встречи специалистов принимающих регионов с детьми, общение в режиме видеосвязи с будущими приемными родителями, а также подготовку детей к устройству в семью.

Оказано содействие по направлению троих детей на воспитание в приемные семьи Московской области и 17 детей из Харцызского приюта в Московский православный учебный центр им. Преподобного Сергия Радонежского, сообщили в администрации региона.

Как рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова, в приемные семьи Москвы, Московской области, Калуги, Воронежа, Тулы и Ямало-Ненецкого автономного округа уже принято 36 детей, а в ближайшее время новые семьи обретут еще 63 ребенка. В их числе воспитанники Амвросиевской школы-интерната и Донецкого ГЭМТ. В приоритете остается поиск кровных родственников: двоих детей из Енакиево удалось передать родной тете в Брянск.

Всего в Курскую область из ДНР, ЛНР и Украины прибыло 279 детей-сирот, они размещены в семи ПВР. Во всех пунктах дежурят специалисты для оказания медицинский и психологической помощи детям.

Организовано обучение в школах, для ребят регулярно проводятся культурные мероприятия, экскурсии к историческим достопримечательностям региона.

Кроме того, в копилку областного благотворительного марафона «Мир детства» осуществляется сбор денежных средств для материальной поддержки прибывших. На данный момент собрано 18,7 млн рублей.