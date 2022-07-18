В Курске уничтожили 35 несанкционированных свалок

В ходе рейда было обследовано 48 свалок Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 1 по 14 июля сотрудники комитета природных ресурсов провели рейды по курским свалкам. Цель мероприятия — сделать актуальной информацию графика, по которому выявляются и ликвидируются несанкционированные свалки в Северо-западном и Юго-Западном микрорайонах, а также в районе КЗТЗ и проспекта Кулакова.

Так, в ходе рейда было обследовано 48 объектов, из них – 35 были ликвидированы. Сейчас на месте некоторых бывших несанкционированных свалок началось строительство. На проспекте Клыкова строится школа на 1000 мест, на улице Конорева расположен жилой комплекс, а также на проспекте Клыкова началось благоустройство лесопарковой зоны. Часть несанкционированных свалок были убраны в рамках общегородских субботников.

Сотрудники комитета природных ресурсов сообщают, что продолжат проводить подобные рейды. Они приглашают курян принимать активное участие в субботниках и акциях проводимых на территории Курской области.