Юная курянка выиграла Всероссийский конкурс «Сделаем вместе»

Девушка выполнила исследовательскую работу, посвященную Валентине Бахратовой — участнице Великой Отечественной войны Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ученица 11 класса школы № 43 имени Г. К. Жукова Ольга Лесных приняла участие во Всероссийском конкурсе «Сделаем вместе», проходившем в рамках акции «Люди Артека».

Как рассказывают в городской администрации, курянка провела десять артековских уроков, на которых рассказала ребятам об истории и традициях детского центра. Кроме того, школьница выполнила большую исследовательскую работу, посвященную Валентине Бахратовой — герою-артековцу, участнице Великой Отечественной войны, женщине-танкисту.

Проделанная работа не прошла даром – Ольга стала победителем конкурса и в качестве награды получила путевку в международный детский центр «Артек» на десятую смену, которая пройдет в сентябре.