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Общество18 июля 2022 13:33

В курских детских садах оказывают бесплатную психологическую помощь родителям

Специалисты работают в очном и дистанционном форматах
Кристина ГОРБАТЕНКО
Консультационные пункты работают в 17 детских садах

Консультационные пункты работают в 17 детских садах

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске родители и законные представители дошкольников могут получить бесплатную методическую, психолого-педагогическую и консультативную помощь. В городской администрации рассказали, что в 17 детских садах работают консультационные пункты для родителей детей, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации.

В городском комитете образования сообщают, что специалисты консультационного пункта работают как в очном, так и в дистанционном формате.

Добавим,15 июля на базе одного из таких консультативных пунктов, в детском саду № 103, родители пообщались с педагогом-психологом Татаренковой Светланой Александровной. Встреча прошла в очном формате. Обсуждались вопросы адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада.