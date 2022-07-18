С 19 июля по 1 августа в центре Курска отключат горячую воду

Курян просят с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске пройдут гидравлические испытания тепловых сетей в контуре ТЭЦ-4, во время которых специалисты поверят сети давлением воды на прочность и плотность, выполнят текущие ремонты трубопроводов и генерирующего оборудования ТЭЦ-4. Об этом сообщили в городской администрации.

Испытания будут проходить с 19 июля по 1 августа. На время опрессовки и согласно графику отключат горячую воду в историческом центре города - от улицы Александра Невского до Московской площади.

Курян просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, надземным трубопроводам и тепловым камерам.

Справки по телефонам: 39-48-68 и 39-48-88.