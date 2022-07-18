50-летняя учительница из Курска перевела мошенникам 750 тысяч рублей

Женщине сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит Фото: Архив "КП"

Как сообщают в УМВД России по Курской области, 50-летней учительнице из Курска позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка, сообщив, что кто-то пытается оформить на курянку кредит. Позже женщине позвонили якобы из регионального УВМД и информацию о кредите подтвердил уже офицер полиции. Он утверждал, что женщина обязана оказать содействие следствию и в случае отказа будет привлечена к ответственности.

Курянка поверила во все, что ей сказали. По указке мошенников она взяла в банке кредит на 500 тысяч рублей и добавила еще 250 тысяч своих сбережений. Через банкомат отправила все на счет, который ей назвали по телефону.

- Мошенники держали жертву на связи весь день, с десяти утра до девяти вечера. Когда перевод состоялся, открыто посмеялись над доверчивостью женщины, - рассказывают в региональном УМВД. – Все это произошло еще 11 июня, но курянка призналась, что из-за стыда долго не решалась написать заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело, началось расследование.