В Курске автомобиль насмерть сбил пенсионера

Мужчина скончался на месте ДТП Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 15 июля примерно в 19:15 в районе дома № 71 «В» по улице Союзной. По данным регионального УГИБДД, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Альфа Ромео», сбил пешехода 1938 года рождения.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего за минувшие выходные в Курской области было зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 17 июля примерно в 18:45 в районе дома № 37/1 по улице Сумская. По предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, сбил несовершеннолетнего пешехода 2010 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.