В курском парке пройдут развлекательные мероприятия

Проект «Русь мастеровая» представит интересную программу 21 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

На этой неделе Центр народного творчества «Русь» приглашает посетить мероприятия в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе»:

19 июля в 16:00 - парк имени К.К. Рокоссовского. Цикл мероприятий для детей «Летняя смена».

Участников ждут веселые и подвижные игры, познавательные викторины и хорошее настроение!

21 июля в 16:00 - парк имени К.К. Рокоссовского. Проект «Русь мастеровая».

Гостей ждут мастер-класс по прорезной резьбе (проведет Владимир Плугатарев), по кольчужному плетению (проведет Денис Маслов), также будет работать зона игр, которую представит мастер Дмитрий Непанов.

Все мероприятия бесплатные и состоятся при условии отсутствия дождя. Для оперативной связи звоните 37-06-56.