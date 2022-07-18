В Курске поставили детскую площадку за 600 тысяч рублей

Установка площадки была инициативой жителей Воронежского переулка Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Народный бюджет» помог благоустроить земельный участок по Воронежскому переулку

Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.

В рамках проекта «Народный бюджет» реализована инициатива жителей Воронежского переулка, на котором теперь появилась современная детская игровая площадка с безопасным песчаным покрытием, качелями, каруселью, песочницей, воркаутом.

Стоимость проекта составила около 600 тысяч рублей.

Ранее КП рассказывала, что в Курске соцучреждения готовят к отопительному сезону.

Летом на всех объектах соцсферы идет подготовка внутренних систем отопления: промывка и опрессовка тепловых узлов, водонагревателей, внутренних систем теплоснабжения, сообщает мэрия.

Как говорят специалисты, это улучшит качество теплоснабжения в детских садах, школах, а также учреждениях культуры и спорта зимой.

Кроме того, проверяют и работоспособность приборов учета, средств измерений, задвижек.

На сегодняшний день из 159 школ и детских садов в 97 уже проведены работы.