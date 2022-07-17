18 июля в Курской области будет до +23

В некоторых районах пройдет град Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 июля в регионе будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах град. Ветер западной четверти ночью 3-8, днем 8-13 м/с, днем при грозах местами порывы 15-17 м/с. Температура: - ночью 9-14°, днем 18-23°.

Метеорологическая дальность видимости 3000 – 5000 метров.

Ранее КП сообщала, что в Курске соцучреждения уже готовят к отопительному сезону.

Летом на всех объектах соцсферы идет подготовка внутренних систем отопления: промывка и опрессовка тепловых узлов, водонагревателей, внутренних систем теплоснабжения, сообщает мэрия.

Как говорят специалисты, это улучшит качество теплоснабжения в детских садах, школах, а также учреждениях культуры и спорта зимой.

Кроме того, проверяют и работоспособность приборов учета, средств измерений, задвижек.

На сегодняшний день из 159 школ и детских садов в 97 уже проведены работы.